Из-за наводнений в Приморье эвакуировали 2,5 тысячи человек

Фото: 25.mchs.gov.ru

Эвакуация из подтопленных домовладений в Приморском крае затронула к 14 августа более 2,5 тысячи человек, сообщает в Telegram-канале ГУ МЧС региона. Число затопленных домов возросло до 4620, отрезанными остаются 32 населенных пункта.

По состоянию на 14 августа... Всего более 2,5 тысячи человек эвакуировано из затопленных домовладений, 582 из которых — дети, — отмечает пресс-служба ГУ МЧС по Приморью.

Тайфун «Ханун» бушевал в Приморье с 10 по 12 августа. Обильные осадки вызвали наводнение. Общий подъем воды за паводок составил от 3,9 метра до 8 метров. В девяти муниципалитетах региона введен режим ЧС. Основная часть спасателей пребывает в Уссурийске и Спасске-Дальнем.

В ведомстве уточнили, что в 12 пунктах временного размещения на территории края располагаются 448 человек, из которых 114 детей.

По состоянию на 14 августа в 15 муниципальных образованиях Приморского края затоплены: 4620 жилых домов, 5555 приусадебных участков, 28 участков автомобильных дорог, отрезаны 28 населенных пунктов, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что группа специалистов московского управления МЧС была отправлена в Приморье из-за наводнения. Специалисты допускают, что им предстоит справляться с новым вызовом в виде тайфуна Lan, который пока находится у берегов Японии. К Приморскому краю он подойдет через несколько дней.