Сенатор раскрыл, в чем ЕС считает Украину серьезным конкурентом Сенатор Цеков заявил о конкуренции Украины и ЕС на рынке зерна и мяса

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Евросоюз считает Украину своим конкурентом на рынке зерна и мяса птицы, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Парламентарий также выразил уверенность, что Украину не примут в НАТО, поскольку это чревато конфликтом с Россией, которую «очень боятся» в Альянсе.

Украина — это очень плохо для НАТО и ЕС. Они сейчас не могут принять их зерно. И от мяса птицы отказываются, это же серьезный конкурент в экономике, прежде всего. Если их примут в ЕС, то фермеры в Европе могут выйти на улицы и погнать свои правительства. А НАТО? Какое НАТО? Если Украину принимать в НАТО, значит НАТО должна воевать с Россией, а в НАТО очень боятся Россию, — заявил Цеков.

Сенатор убежден, что Россия «разнесет натовские войска в пух и прах». По его словам, в российской армии служат военные «особого морального склада» и подготовки.

Думаю, что на Украине скоро впадут в большое уныние по поводу всего происходящего, — подытожил он.

Также Цеков назвал поверхностными и неглубокими украинских политиков, которые думают, что НАТО и ЕС «плохо» без Украины. Сенатор заявил, что на самом деле Западу «очень хорошо» без украинского присутствия в своих военных и экономических блоках.