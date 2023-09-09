Сенатор высмеял планы Украины вступить в ЕС и НАТО за два года Цеков: Киев нужен США и Евросоюзу в роли инструмента для борьбы с Россией

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Украина нужна США и Евросоюзу только как инструмент борьбы с Россией, но киевское руководство не может понять эту простую истину, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Поводом для комментария стали слова вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной о том, что Украина будет готова вступить в ЕС в ближайшие два года, а в НАТО еще быстрее.

Цеков предположил, что власти Украины обладают поверхностным и неглубоким мышлением, считая, что США и Евросоюзу плохо без Украины.

Украинские политики совершенно поверхностные, не глубокие. <...> Не понимая этого, они фантазируют, думают, что как плохо НАТО и ЕС без Украины. На самом деле им очень хорошо без Украины, — сказал он.

Он поставил в пример ситуацию с Турцией, которая уже более 20 лет является кандидатом на вступление в ЕС.

Пусть посмотрит на Турцию, сколько она десятилетий просится в ЕС? Это все выдумки, — резюмировал он.

Стефанишина ранее заявила, что Украина будет готова вступить в Евросоюз не позднее, чем через два года, при этом вступить в НАТО страна может еще раньше. По ее словам, ход текущего конфликта определят политические рамки решения о предоставлении Киеву членства в ЕС.

2 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова начать переговоры о будущем членстве страны в Евросоюзе до конца года. По его словам, в ближайшее время должны быть приняты законы, которые должны стать базой для членства Киева в ЕС.