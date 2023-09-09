На Украине рассказали, когда Киев будет готов вступить в ЕС На Украине заявили о готовности вступить в ЕС в течение двух лет

Фото: Press Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский и Роберта Метсола

Украина будет готова присоединиться к Евросоюзу в течение ближайших двух лет, при этом вступить в НАТО страна может еще раньше, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее словам, которые приводит ТАСС, ход конфликта определят политические рамки решения о предоставлении Киеву членства в ЕС. Стефанишина добавила, что по завершении спецоперации Украина сделает «в десять раз больше, чем делает сейчас», чтобы это решение было принято скорее.

Мы готовы будем к членству в Европейском союзе в ближайшие два года, — сказала она.

Она также считает, что Украина станет членом НАТО еще раньше, чем войдет в состав Евросоюза.

2 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова начать переговоры о будущем членстве страны в Евросоюзе до конца года. По его словам, в ближайшее время должны быть приняты законы, которые должны стать базой для членства Киева в ЕС.

До этого украинский лидер заявил, что результаты прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО нельзя назвать идеальными, поскольку Киев не получил приглашения в Североатлантический альянс. Он отметил, что Украина, будучи участником вооруженного конфликта, осознает невозможность вступления в НАТО в настоящее время.