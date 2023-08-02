Зеленский сообщил, когда Украина будет готова обсуждать вступление в ЕС Зеленский заявил, что хочет начать переговоры о членстве Украины в ЕС до конца года

Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украина готова начать переговоры о будущем членстве страны в Евросоюзе до конца года, заявил украинский президент Владимир Зеленский на экстренном заседании в Закарпатской области с главами дипмиссий. По его словам, в ближайшее время должны быть приняты законы, которые должны стать базой для членства Киева в ЕС. Видео выступления опубликовано в Telegram-канале политика.

В этом году мы должны открыть переговоры относительно будущего членства Украины в ЕС. Украина будет к этому готова. Есть работа и для кабмина, и для Верховной рады. Должны быть приняты законы, которые являются частью для открытия переговоров относительно нашего членства, — сказал Зеленский.

В конце июля Зеленский уже заявлял, что Киев полностью готов к переговорам о вступлении в Евросоюз. Украинский лидер отметил, что планирует приступить к решению этого вопроса в 2023 году. Глава государства тогда обратил внимание своих европейских партнеров на то, что Киев выполняет все, что необходимо, и делает все возможное, «чтобы и готовность ЕС была также полной именно в этом году».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что результаты недавно прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО нельзя назвать идеальными, поскольку Киев не получил приглашения в Североатлантический альянс. Украинский лидер признал, что страна, будучи участником вооруженного конфликта, осознает невозможность вступления в Альянс.

Зеленский также говорил, что Украина не заинтересована в размещении иностранных войск на своей земле до вступления в Североатлантический альянс. Более того, он отметил, что этот вопрос в настоящее время никто не поднимает.