Сенатор ответил на призыв Медведева к Одессе «вернуться домой» Сенатор Цеков заявил, что Одесса — русский город

Фото: СФ РФ

Сергей Цеков

Одесса — русский город, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Таким образом он ответил на призыв зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева к Одессе «вернуться домой».

Абсолютная правда. Одесса — русский город. Судя по тому, как формировалась Украина, придем к выводу, что все создавалось не на основе двух-трех тысячелетий украинской нации, как заявлял Ющенко <...>. Украина сделана русскими людьми из русских людей, — заявил Цеков.

Он напомнил, что, когда в 1654 году воссоединялись русские люди, русские земли, никакой Украины не было. Также сенатор добавил, что одесситы очень сильно натерпелись и помнят трагедию 2 мая 2014 года, когда людей сожгли в Доме профсоюзов.

Надеюсь, что вернутся и Одесса, и Харьков, — резюмировал Цеков.

Ранее сегодня, 22 февраля, Медведев заявил, что Одессе необходимо «вернуться домой» и войти в состав Российской Федерации. В ходе интервью российским СМИ он заявил, что Одесса — это русский город, даже учитывая то, какие люди там живут и на каком языке говорят.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Украина может потерять контроль еще над четырьмя городами. По его словам, это будут Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск.