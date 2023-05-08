Сенатор объяснил, почему главы стран СНГ отметят День Победы в Москве Сенатор Цеков — о приезде лидеров СНГ в Москву 9 мая: для стран бывшего СССР День Победы священен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидеры стран СНГ приняли приглашение российского президента Владимира Путина в Москву на праздничные мероприятия по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, поскольку они понимают всю святость события, заявил NEWS.ru член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков. По его словам, именно победа над немецкими войсками в 1945 году связывает все постсоветские страны в единое целое.

Едут люди, которые понимают, что есть святые события для всего мирового сообщества. Особенно это проявляется в такие дни как День Победы, особенно для стран бывшего СССР, есть даты, связывающие их в единое целое, несмотря на противоречия после развала Советского Союза. Может и можно спорить о чем-то с Россией, но День Победы священный для всех этих стран. Они понимают, что не только для России нужно демонстрировать единство по событиям прошлого, особенно по Второй мировой войне, — сказал Цеков.

По его мнению, лидеры стран СНГ приняли правильное решение, когда согласились приехать в Россию. Сенатор считает, что праздник должен существовать для всех стран бывшего СССР.

7 мая в Москву прилетел президент Киргизии Садыр Жапаров, который планирует остаться в столице на 9 мая. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также прибудет 8 мая с официальным визитом в Москву. Он посетит мероприятия, приуроченные к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

О намерениях приехать в Россию на 9 мая сообщил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он планирует посетить Ржевский мемориал в Тверской области и почтить память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, а также братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев.

Позднее стало известно о визите в Москву президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В рамках поездки он планирует посетить мероприятия, посвященные годовщине Победы 9 мая.

Также Москву посетит лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Он планирует побывать на праздничных мероприятиях, приуроченных к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.