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01 августа 2025 в 14:17

Сенатор обратился к Файзуллину из-за идеи передать долги за ЖКУ коллекторам

Сенатор Гибатдинов: передача долгов за ЖКУ коллекторам навредит плательщикам

Ирек Файзуллин Ирек Файзуллин Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Передача долгов за жилищно-коммунальные услуги коллекторским агентствам навредит плательщикам, заявил NEWS.ru член Совета Федерации Айрат Гибатдинов. Сенатор обратился к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину на фоне появившейся информации о внедрении механизма уступки прав требований управляющих компаний на долги за пользование ЖКУ. Соответствующий документ имеется в распоряжении NEWS.ru.

Обращаюсь к министру строительства и ЖКХ РФ в связи с появившейся в открытых источниках информацией, что АКОН обратилась в ваше министерство с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство с целью внедрения механизма уступки прав требований УК на долги за пользование ЖКУ. Может возникнуть множество негативных аспектов. В частности, задолженность по ЖКУ возникает, зачастую, у социально незащищенных слоев населения, а комиссия коллекторских агентств может усугубить трудное материальное положение должника, — пояснил Гибатдинов.

Он добавил, что процедура оспаривания долга за ЖКУ при передаче его коллекторскому агентству усложнится, особенно если потребуется перерасчет. По его словам, текущее законодательство не регулирует вопросы взыскания долгов по ЖКУ через коллекторов, что может привести к злоупотреблениям.

Помимо прочего, значительно усложнится процедура оспаривания долга, в случае проведения перерасчета, если он будет передан коллекторам. В настоящее время закон о защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности не распространяется на долги по ЖКУ. Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения дополнительных мер по защите прав добросовестных плательщиков и социально уязвимых категорий граждан, включая запрет на передачу долгов по ЖКУ третьим лицам без решения суда, — резюмировал Гибатдинов.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что коллекторы могут неоправданно сильно давить на россиян при продаже долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг. По его словам, задолженности могут возникать из-за технической ошибки. Он напомнил, что с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года проходит эксперимент по упрощенному взысканию долгов за ЖКУ.

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