Сенатор Морозов сложил полномочия в Совфеде

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Игорь Морозов

Представитель Рязанской области в Совете федераций Игорь Морозов сообщил РИА Новости, что написал заявление о сложении своих полномочий. Он отметил, что будет работать в Африке по экономическому направлению.

Написал заявление с сегодняшнего дня. Уезжаю из России, буду работать в Африке, в тех странах, где есть офисы АФРОКОМ — Эфиопии, Уганде и Гамбии, — сказал сенатор.

По словам Морозова, им принято решение посвятить себя исключительно африканскому направлению, поскольку этот континент становится тем рынком, который становится ключевым для России

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что отставка чиновника не говорит о его провале на посту. По его словам, новые назначения и увольнения — это естественный процесс в выстраивании системы управления в государстве. Самое легкое — это рубануть шашкой и уволить человека, а самое тяжелое — это отладить коллективную работу, добавил пресс-секретарь президента РФ.