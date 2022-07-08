Сенатор Клишас рассказал об ужесточении наказания за пытки в России

Фото: Совет Федерации

Андрей Клишас

8 июля 2022 года Совет Федерации одобрил федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», направленный на противодействие пыткам. Закон об ужесточении наказания за пытки со стороны должностных лиц правоохранительных органов меняет концепцию уголовно-правовой борьбы с истязаниями и вводит новое определение «пыток», говорится в сообщении главы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, которое попало в распоряжение редакции NEWS.ru.

Теперь под таким правонарушением понимается любое действие (бездействие), которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера.

Закон предусматривает исключения, когда деяния не являются пыткой. Это причинение физических или нравственных страданий, которые возникают лишь в результате правомерных действий должностного лица или другого лица, либо неизбежно сопряжены с такими действиями.

Под эти действия, например, может подпадать и фиксация правонарушителя при его задержании, если такой правонарушитель отказывается сдаться добровольно или оказывает сопротивление, — сказал Клишас.

Так, согласно документу, за пытки без отягчающих обстоятельств грозит от 4 до 12 лет лишения свободы. Если же они повлекли за собой тяжкий вред здоровью или смерть потерпевшего, то нарушителю грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

В документе закреплены новые квалифицирующие признаки превышения должностных полномочий. Часть 3 статьи 286 «Превышение должностных полномочий» была дополнена такими квалифицирующими признаками, как группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в отношении несовершеннолетнего; из корыстной или иной личной заинтересованности«. При наличии данных признаков сразу наступает повышенная ответственность, лишение свободы от 3 до 10 лет.

Таким образом, главное в тексте проекта не увеличение сроков лишения свободы, на который обращают внимание многие комментаторы. Ключевое — мы изменили определение «пытки», взяв его строго из Конвенции ООН против пыток. Четкое и проработанное определение облегчает правоприменение. В дополнение к этому по данному федеральному закону к повышенной ответственности за пытки можно будет привлечь любого представителя власти, тогда как сейчас это возможно только в отношении следователей и дознавателей, — отметил парламентарий.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон об ужесточении наказания за пытки. В новой редакции закона предусмотрено наказание не только за пытки, но и за бездействие. Ответственность будет наступать в том случае, если человек знал об истязаниях, но не защитил жертву и не оказал ей помощь.