«Сделали работу над ошибками»: Патрушев об уроках распада СССР Патрушев заявил, что Россия извлекла уроки из распада СССР и сможет обеспечить свою безопасность

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Николай Патрушев

После распада СССР Россия провела «работу над ошибками», заявил в интервью «Российской газете» секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, страна сейчас может обеспечить как свою внутреннюю стабильность, так и безопасность от угроз извне.

С распадом Советского Союза у Запада возникла эйфория. Однако длилась она недолго, так как в России сделали работу над ошибками. Сегодня наша страна может обеспечить не только внутреннюю стабильность, но и безопасность своего народа от угроз извне, — заявил Патрушев.

В интервью он напомнил, что конкретные меры по разрушению СССР были утверждены еще в 1948 году директивой Совета национальной безопасности США NSC 20/1 «Задачи в отношении России».

В том же интервью, говоря о внешней политике Соединенных Штатов, Патрушев заявил, что руководят ею главы крупных американских корпораций, которые хотят сохранить международное доминирование. По его мнению, США давно уже стали абсолютным чемпионом по количеству развязанных войн и конфликтов во всем мире, а также по «незаконной охоте на граждан других стран».