Патрушев обрушился с критикой на США Патрушев: власти США игнорируют права отдельных граждан

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Белый дом обманывает и манипулирует гражданами Соединенных Штатов в период системного кризиса в стране, заявил в интервью «Российской газете» секретарь Совбеза России Николай Патрушев. По его словам, под оболочкой демократии скрывается ущемление прав и свобод многих категорий граждан США.

Главная задача политического режима в современных США — ввести в заблуждение свое собственное население в условиях системного кризиса, в котором они сами оказались. Демократия у них — это лишь красивый фасад государственного устройства, который призван скрыть игнорирование прав рядовых американцев, — считает секретарь Совбеза РФ.

Он напомнил, что даже бывший президент США Дональд Трамп был лишен свободы слова и волеизъявления в своей стране.

Говоря о внешней политике Соединенных Штатов, Патрушев заявил, что руководят ей главы крупных американских корпораций, которые хотят сохранить международное доминирование. По его мнению, США давно уже стали абсолютным чемпионом по количеству развязанных войн и конфликтов во всем мире, а также по «незаконной охоте на граждан других стран».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мир не должен выстраиваться в парадигме интересов, выгодных лишь США. При этом глава государства отметил, что ситуация в мире меняется и появляются новые центры силы, а потенциал России в этом распределении меняется.