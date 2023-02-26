Путин объяснил, что его не устраивает в действующей политике США Путин обвинил США в перестройке мира исключительно под свои интересы

Фото: Evgeniy Paulin/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Мир не должен выстраиваться в парадигме интересов, выгодных лишь США, заявил президент России Владимир Путин в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». При этом глава государства отметил, что ситуация в мире меняется и появляются новые центры силы, а потенциал России в этом распределении меняется.

Потенциал другой у сегодняшней России. Мы это понимаем и согласны на то, что мир должен меняться. Но против чего мы выступаем? Против того, чтобы новый мир, который складывается, выстраивался только в интересах одной страны, в данном случае Соединенных Штатов. Они хотят сделать именно это, я вас уверяю, все это понимают, — заявил Путин.

По его словам, давление Вашингтона осознают и западные страны — партнеры, но вместе они сходятся в намерении противостоять России из-за большой зависимости в сфере экономики и обороны.

При этом Путин отметил, что Россия в правовом смысле является наследницей СССР, а США стремятся перекроить страны бывшего Советского Союза под свои представления, и Москва вынуждена на это реагировать.

Ну а теперь, когда их попытки переделать после развала Советского Союза мир исключительно под себя, довели вот до такой ситуации, ну, конечно, мы вынуждены на это реагировать, — говорит Путин.

Ранее президент заявил, что США не считаются с союзниками при принятии политических и экономических решений, а те понимают это, но ничего не могут сделать. В качестве примера он напомнил, как США унизили Францию, отобрав заказ на подводные лодки для Австралии.