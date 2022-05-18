Савельев рассказал о «Москвиче» будущего Глава Минтранса РФ Савельев анонсировал производство автомобиля «Москвич» на электродвигателе

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе форума «Новые горизонты» прокомментировал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о возобновлении производства автомобиля «Москвич». По его словам, он будет оснащаться электродвигателем. Глава Минтранса подчеркнул, что электрокары — общемировой тренд.

Это будет не просто «Москвич», это будет «Москвич» на электродвигателе. И как показывают аналитики, уже с 2040 года практически 100% автомобилей в мире будут работать на электрических двигателях, — сказал министр.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город намерен забрать на баланс завод компании Renault и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». При этом планируется сохранить большую часть коллектива завода, а его основным технологическим партнёром станет КамАЗ. Также ведётся работа по локализации производства в России максимального количества автокомпонентов.

Позже стало известно, что автозавод «Москвич» в столице возглавил замглавы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин. Отмечается, что он имеет большой опыт работы в автомобильной отрасли.