Рябков заявил, что США хотят спровоцировать дефолт в России Рябков: США хотят спровоцировать дефолт в РФ и разрушить российскую экономику

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Сергей Рябков

США хотят истощить запасы валюты в РФ, спровоцировать дефолт и разрушение российской экономики, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, именно перекрытие каналов для американских и западных инвестиций рассматривается как один из инструментов, которые призваны спровоцировать дефолт.

Мало того что американцы рейдерски захватили размещенную в банках США часть российских валютных резервов, они еще пытаются нам предписать, чтобы платежи по госдолгу осуществлялись из экспортной выручки, не скрывая целей истощить наши запасы валюты. Перекрытие каналов для американских и западных инвестиций рассматривается как один из инструментов, призванных спровоцировать дефолт и последующее разрушение нашей экономики, — сказал Рябков.

Дипломат добавил, что устойчивое положение экономики России и эффективность принятых в стране экономических мер выводят Белый дом из себя. Рябков также добавил, что снятие ряда американских санкций с РФ «в случае нахождения того или иного решения применительно к Украине» подразумевает под собой «выполнение Россией нереалистичных требований Вашингтона в украинском контексте».

Ранее главный экономист Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что Федеральная резервная система США взяла курс на планомерное ужесточение денежно-кредитной политики. По его словам, такая позиция грозит ростом цен на все подряд и, как следствие, серьезными экономическими трудностями отдельным компаниям и целым странам. По мнению Васильева, крепкий доллар раздувает инфляцию в первую очередь в странах, импортирующих энергоносители и продовольствие. Это вынуждает центробанки повышать ставки и тратить резервы для поддержки своих валют.