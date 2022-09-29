Руководство IТ-компаний призвали позаботиться о мобилизованных сотрудниках Минцифры попросило руководителей IТ-компаний позаботиться о мобилизованных сотрудниках и их семьях

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Минцифры обратилось в своем Telegram-канале к руководителям отечественных IТ-компаний и операторов связи с призывом позаботиться о сотрудниках, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, а также их семьях. Речь идет о денежных выплатах и оформлении полисов ДМС.

В ведомстве отметили, что многие IT-специалисты получат отсрочку от мобилизации, чтобы отражать кибератаки, поддерживать существующие цифровые сервисы и запускать новые, а также обеспечивать устойчивую работу сетей связи. Однако некоторые из них отправятся на службу по повесткам или в качестве добровольцев.

Просим руководителей ИТ-компаний и операторов связи позаботиться о мобилизованных сотрудниках: обеспечить их ежемесячными выплатами в размере не менее 80% заработной платы, единовременно выплатить несколько окладов, оформить полисы ДМС для семей, — говорится в сообщении министерства.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что «бронь» от частичной мобилизации не должна распространяться на всех IT-специалистов, поскольку они работают в разных сферах По его мнению, призыву не должны подлежать только некоторые категории айтишников. В Минцифры с этим предложением не согласились и указали, что по решению Минобороны не призываются в рамках частичной мобилизации только сотрудники аккредитованных IT-организаций, имеющие соответствующее высшее образование.