«Руки не доходят»: Захарова об отставке британских министров Захарова: Британия бросила все силы против России и забыла о внутренних проблемах

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале уход в отставку британских министров здравоохранения и финансов. По её словам, из-за сосредоточенности на противодействии РФ у властей Соединенного Королевства просто не доходят руки до собственных проблем.

Она привела слова экс-главы британского Минздрава Саджида Джавида, который объяснил уход с поста беспрецедентным масштабом проблем в области здравоохранения и соцобеспечения. По мнению российского дипломата, эта причина вполне закономерна.

Неудивительно. Лондон бросил все силы на противодействие России и участие в боевых действиях на Украине. Огромные финансовые затраты, британские наемники, инструкторы и ключевые силы спецслужб — на русофобию мобилизовано всё. До внутренних проблем руки не доходят, — написала Захарова.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что Джавид и экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак обвинили в своей отставке премьер-министра Бориса Джонсона. Они сочли, что его действия расходятся с принципами Консервативной партии, а также отметили, что кабмину нужно более серьезное и компетентное руководство. СМИ не исключают, что за уходом двух министров может последовать отставка и самого Джонсона.