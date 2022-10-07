Росстат прекратит публиковать данные о смертности от COVID-19

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) приняла решение о прекращении публикаций оперативных данных о смертности от COVID-19 из-за снижения числа смертей среди тех, у кого он был диагностирован, передает РИА Новости. В ведомстве пояснили, что смертность от коронавируса на протяжении этого лета значительно сократилась: в июне 2022 года на 81,7% по сравнению с июнем 2021 года, в июле — на 93,6% в годовом выражении.

По данным Росстата, численность людей, умерших в результате болезней системы кровообращения, рака, болезней пищеварения и нервной системы, выше, чем от коронавирусной инфекции.

Эта ситуация коренным образом отличается от динамики смертности в 2021 году, когда доля тех, кто умер с диагностированным COVID-19, была выше большинства упомянутых болезней, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что данные о числе умерших в 2022 году с указанием причин смертности будут обнародованы в июне 2023 года согласно планам статистических работ.

2 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России вторую неделю подряд достаточно интенсивно снижается заболеваемость COVID-19 и другими респираторными инфекциями. Она выразила надежду, что если коронавирус не получит новых мутаций, то он продолжит вести себя, как обычные сезонные вирусы.