Россияне с двойным гражданством подлежат мобилизации «Объясняем.рф»: россияне с двойным гражданством также подлежат частичной мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Россияне с двойным гражданством также, как и остальные граждане РФ, попадают под частичную мобилизацию, сообщает портал «Объясняем.рф». Также отмечается, что и правила пересечения границ для них такие же, как для остальных граждан страны.

Люди с несколькими гражданствами, включая российское, рассматриваются законом как граждане Российской Федерации. На них распространяются все права и обязанности, в том числе по защите Отечества. Правила пересечения границы для них такие же, как для всех граждан РФ, — говорится в сообщении.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил запретить выезд за пределы РФ россиянам, которые находятся в призывном возрасте. По словам политика, покидать пределы страны следует разрешить по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к прохождению военной службы. В ответ на это сенатор Андрей Клишас предложил вместо нагнетания ситуации уделить внимание нарушениям, допущенным в ходе частичной мобилизации.

Ранее сообщалось, что на пограничные переходы в аэропорты, в том числе в Москве, поступили списки подлежащих мобилизации. Уточнялось, что по ним уже начали проверять выезжающих мужчин призывного возраста — некоторым отказали в пересечении границы.