Россиянам объяснили, что понимается под насилием над представителем власти Верховный суд РФ разъяснил, что понимать под насилием в отношении представителя власти

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Пленум Верховного суда России принял постановление, в котором разъяснил, что понимается под неопасным и опасным для жизни и здоровья представителя власти насилием. Согласно решению ВС, опасным признается применение насилия, которое не причинило вред здоровью, однако создало опасную ситуацию.

Под насилием, опасным для жизни или здоровья (ч.2 ст.318 УК РФ), понимается насилие, которое повлекло причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а равно причинение легкого вреда его здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. Также квалифицируется и применение в отношении представителя власти или его близкого насилия, опасного для жизни или здоровья, которое хотя и не причинило вред здоровью потерпевшего, однако в момент применения создавало реальную опасность для его жизни или здоровья, — говорится в постановлении пленума.

Под неопасным насилием понимаются побои, связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении, а также другие действия, причинившие физическую боль или ограничившие свободу, но не причинившие вред здоровью.

За посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, совершенное мужчиной, суду следует назначить наказание с отбыванием части срока в тюрьме.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым меры, направленные на гуманизацию правоприменительной практики в отношении женщин и лиц, которые впервые совершили преступления небольшой и средней тяжести.