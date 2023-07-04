Россиянам назвали «стоп-слова», которые нельзя писать при переводе денег Депутат Чаплин: банки могут счесть переводы со словами «подарок» и «долг» подозрительными

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Банки обязаны проверять все операции на наличие признаков сомнительности, и некоторые слова в комментариях к переводу могут быть истолкованы службами безопасности как маркеры подозрительной трансакции, рассказал в беседе с LIFE.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Издание отмечает, что безобидная, казалось бы, фраза «На подарок» или «Возврат долга» может обернуться блокировкой банковского счета.

Как пишет издание, при переводе денег со своей банковской карты многие в примечаниях пишут шутки, забывая, что, по сути, комментарий к платежу также является информацией, которую анализирует банк. В результате за некоторые фразы могут отказать в переводе.

Если так произойдет, то у клиента запросят документы и сведения, которые будут однозначно указывать на источник происхождения денег и причины проведения операции. Тот «шутник», который не сможет доказать законность перевода, рискует попасть в черный список клиентов, — пояснил Чаплин.

По информации банковских экспертов издания, проблемы могут принести фразы, за которыми может стоять попытка скрыть серую оплату. Это, в частности, комментарии «За квартиру» («Арендная плата», «За жилье» и т.д.), особенно при наличии систематических переводов практически одинаковых сумм. Также если физлицо не является самозанятым или индивидуальным предпринимателем, но получает перевод с комментарием «Оплата по договору», то счет может быть заблокирован.

Назначение «Возврат долга» многим кажется наиболее безопасным, однако если общая сумма регулярных переводов будет выше 10 тысяч рублей, то банк и налоговая инспекция могут начать проверку.

При переводе денег с фразой «Подарок» могут возникнуть сложности, так как передача дара осуществляется через вручение, а перевод вручением не является, подчеркивают юристы-эксперты издания.

По закону, обязательного указания назначения платежа не требуется, и если система безопасности банка при анализе переводов увидит разные небольшие суммы и разные к ним бытовые комментарии типа «Купи мясо для шашлыка», «Заправь машину» и т.д., то проблем, скорее всего, не возникнет, резюмирует издание.

Ранее директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина рассказала, что регулятор в 2023 году планирует вывести карты платежной системы «Мир» в 5–6 новых стран.