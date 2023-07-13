Россиян решили лишить антидроновых ружей Депутат Выборный: купленные средства борьбы с БПЛА гражданам нужно сдать государству

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России необходимо ввести запрет на свободную продажу антидроновых ружей, а те, кто уже является владельцем такой техники, должны сдать покупку в МВД, заявил в беседе с «Парламентской газетой» первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Как отмечает издание, соответствующие инициативы разрабатываются в качестве поправок в законопроект о беспилотниках, дающий право силовикам уничтожать любые БПЛА на земле, воде и в воздухе.

Газета указывает, что сегодня средства радиоэлектронного подавления беспилотников не упоминаются в законе «Об оружии», а значит, их можно свободно купить и использовать по своему усмотрению. Депутат отметил, что в условиях СВО бесконтрольная продажа таких систем создает чувствительные и недопустимые риски.

«Эти поправки, по сути, стали ответом на многочисленные запросы правоохранительных органов — ФСБ, МВД и Росгвардии. И я думаю, свою поддержку среди депутатов они обязательно найдут» — подчеркнул парламентарий.

Издание пишет, что наличие у частных лиц систем РЭБ создает прямую угрозу как беспилотникам, принадлежащим, например, МВД или поисково-спасательным службам, так и самим гражданам. Поэтому разработчик поправок, председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн подчеркнул, что право на использование антидроновых комплексов должно быть только у силовых ведомств, структур ведомственной охраны, а также частных охранных организаций, которые пройдут соответствующий отбор.

По словам Выборного, помимо запрета свободной продажи антидроновых ружей, нужно также изъять уже купленную технику.

Я думаю, мы введем некий переходный период, в течение которого каждый гражданин, купивший антидроновое ружье или иную подобную систему, сможет добровольно его сдать — по аналогии, например, с добровольной сдачей оружия, — рассказал законодатель.

После этого, по его словам, можно проработать систему наказаний для тех, кто решил сохранить запрещенную технику у себя. Это может быть как минимум административный штраф, полагает депутат.

Ранее Анатолий Выборный предложил наделить правом сбивать БПЛА сотрудников частных охранных предприятий и МЧС. По словам депутата, они «знают, как обращаться с оружием».