27 сотрудников испанского посольства в Москве объявлены персонами нон грата. Министерство иностранных дел России вызвало посла Испании Маркоса Гомеса Мартинеса, чтобы выразить протест и объявить об ответных мерах на высылку из страны российских дипломатов, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ.
В качестве ответной меры 27 сотрудников посольства Испании в Москве и генерального консульства Испании в Санкт-Петербурге объявлены persona non grata. Им надлежит покинуть территорию страны в течение семи дней с момента вручения послу соответствующей ноты, — сказали в министерстве.
В МИД РФ подчеркнули, что этот «недружественный шаг негативно отразится на российско-испанских отношениях».
Накануне российское дипведомство объявило персонами нон грата 34 дипломата Франции. Дипломатические представители республики будут вынуждены покинуть территорию РФ в течение двух недель с момента вручения ноты французскому послу Пьеру Леви. Уточняется, что данные меры стали ответом на высылку 41 российского дипломата из Франции.