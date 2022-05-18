Россия высылает 27 дипломатов Испании МИД: Россия высылает 27 дипломатов Испании в качестве ответной меры

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27 сотрудников испанского посольства в Москве объявлены персонами нон грата. Министерство иностранных дел России вызвало посла Испании Маркоса Гомеса Мартинеса, чтобы выразить протест и объявить об ответных мерах на высылку из страны российских дипломатов, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

В качестве ответной меры 27 сотрудников посольства Испании в Москве и генерального консульства Испании в Санкт-Петербурге объявлены persona non grata. Им надлежит покинуть территорию страны в течение семи дней с момента вручения послу соответствующей ноты, — сказали в министерстве.

В МИД РФ подчеркнули, что этот «недружественный шаг негативно отразится на российско-испанских отношениях».

Накануне российское дипведомство объявило персонами нон грата 34 дипломата Франции. Дипломатические представители республики будут вынуждены покинуть территорию РФ в течение двух недель с момента вручения ноты французскому послу Пьеру Леви. Уточняется, что данные меры стали ответом на высылку 41 российского дипломата из Франции.