Россия ввела контрсанкции против иностранных автотранспортных компаний

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Правительство России установило запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории страны для транспортных компаний с Украины, из ЕС, Великобритании и Северной Ирландии и Норвегии с 10 октября. Как следует из постановления кабинета министров, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, запрет на осуществление международных автогрузоперевозок по РФ установлен в отношении перевозчиков из стран, вводивших ограничения против российских транспортных компаний.

Постановление вступает в силу 10 октября и действует до 31 декабря 2022 года. Запрет распространяется на осуществление двусторонних и транзитных перевозок, а также перевозок с территории или на территорию третьего государства.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минтранса РФ, доставка грузов автотранспортом из «недружественных» стран будет осуществляться за счет перегрузки на российские и белорусские транспортные средства. Также иностранным грузовикам будет разрешено перевозить товары, потребительские свойства которых могут быть утрачены или ухудшены в случае перегрузки или перецепки полуприцепа, а также товары, перевозка которых с применением перегрузки или перецепки технически невозможна. В частности, это касается скоропортящихся товаров, продукции товаров фармацевтической, медицинской промышленности и ряда других.

Ранее президент России Владимир Путин предоставил правительству право устанавливать запрет на международные автоперевозки грузов по РФ транспорту из недружественных стран. Сообщалось, что кабинет министров скоро должен составить список стран и конкретные параметры такого запрета.