Россия сохранит решение о сокращении нефтедобычи Новак: Россия продлила решение о сокращении нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки

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Россия продлила решение о сокращении нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки до июля, сообщил вице-премьер страны Александр Новак, передает РБК. Он подчеркнул, что нефтяной рынок находится «под беспрецедентным отрицательным давлением неестественных рукотворных факторов». По его мнению, одной из главных причин сложившейся ситуации является недальновидная политика западных стран.

На данный момент Россия находится близко к достижению целевого уровня сокращения — он будет достигнут в ближайшие дни. В соответствии с текущей ситуацией на рынке решение о добровольном сокращении добычи в размере 500 тысяч баррелей в сутки будет действовать до июня 2023-го включительно, — заявил он.

Ранее Новак заявил, что в нынешнем году сохраняются риски снижения добычи нефти на территории России, власти планируют оценить их в ближайшее время. Он также добавил, что РФ сейчас полностью продает весь объем производимой нефти и собирается в марте добровольно сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. При этом страна не будет продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов «ценового потолка».

До этого о снижении добычи нефти в России в 2023 году с 525 млн до 475 млн тонн заявил председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. Он объяснил это влиянием эмбарго, которое страны Евросоюза ввели с 5 декабря и которое значительно повлияет на бюджет и экономику России. По его словам, непонятно в том числе и то, кто будет возить и страховать нефть, а также то, удастся ли справиться с переориентацией потоков нефти из Европы и других недружественных стран на азиатские рынки.