Россия ответила на высылку Молдавией своего дипломата МИД: Россия дала зеркальный ответ на высылку своего дипломата из Молдавии

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Лилиан Дарий

Россия в ответ на высылку Молдавией своего дипломата объявила персоной нон грата сотрудника молдавского посольства в Москве, сообщили в МИД РФ. Также в связи с этим в российское дипведомство был вызван посол Молдавии Лилиан Дарий.

Дарию вручена нота министерства о том, что в качестве ответной меры на высылку сотрудника посольства России в Кишиневе российская сторона объявляет persona nоn grata сотрудника посольства Молдавии в России, — говорится в сообщении на сайте МИД.

В ведомстве подчеркнули, что главе молдавской дипмиссии заявлен «решительный протест» в связи с действиями Кишинева в отношении российского дипломата, которые были предприняты 19 марта. В МИД назвали соответствующий шаг «необоснованным».

Кроме того, в сообщении говорится, что Молдавия запретила въезд российской делегации для участия в 34-й сессии Региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) для Европы. Она должна пройти в Кишиневе 14–17 мая.

Ранее посол Москвы в Кишиневе Олег Васнецов сообщил, что в МИД Молдавии ему заявили о нежелании видеть российскую делегацию на сессии ФАО. По его словам, такая ситуация демонстрирует недружественный настрой руководства Молдавии по отношению к России.