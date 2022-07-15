Россия отменила ковидные ограничения на сухопутных границах Премьер Мишустин отменил коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы России

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Россия с 15 июля сняла коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы, введенные в марте 2020 года, пишет ТАСС. Соответствующий указ подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Отмечается, что такое решение было принято в связи с сохраняющейся стабильной эпидемиологической ситуацией.

В середине июня в связи с улучшением эпидемической ситуации было принято решение об отмене ограничений на въезд в РФ иностранных граждан по воздуху и морю, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта.

1 июля Роспотребнадзор снял ограничения, введенные на территории РФ из-за пандемии коронавируса, добавив, что при необходимости их действие может быть возобновлено. По данным ведомства, недельный показатель заболеваемости коронавирусом в России с середины февраля снизился более чем в 64 раза, почти все подтвержденные случаи протекают либо в легкой форме, либо бессимптомно.