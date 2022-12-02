Москва на СМИД ОБСЕ заявила демарш из-за недопуска Лаврова в Польшу

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Россия сделала официальный демарш в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Лодзи из-за недопуска в Польшу делегации, возглавляемой министром иностранных дел РФ Сергеев Лавровым, заявил в эфире телеканала «Россия 24» постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Он отметил, что российскую сторону в этом вопросе поддержали ее союзники.

Лукашевич также подчеркнул, что единственный политик из стран Запада, заостривший внимание на недопуске делегации во главе с Лавровым — глава МИД Австрии Александер Шалленберг, который заявил, что в диалоге должны участвовать все без какой-либо дискриминации.

Мы сделали официальный демарш на пленарных заседаниях. Нас, безусловно, поддержали наши союзники. <...> Любопытно, что единственный из западников, кто обратил внимание польских представителей на этот факт — недопуск, был министр иностранных дел Австрии господин Шалленберг, — сказал он.

Ранее Лавров предположил, что пространство безопасности в Европе окончательно фрагментируется, а сама ОБСЕ становится маргинальным образованием. По его словам, в прошлом году в организации председательствовала Швеция, действовавшая как активный участник западной политики в ОБСЕ. Это же касается и Польши, которая председательствует в ОБСЕ в этом году.