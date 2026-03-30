30 марта 2026 в 21:09

Россия и Иран продолжат сотрудничество в торгово-экономической сфере

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россия и Иран намерены продолжить партнерские отношения в торгово-экономической области, сообщило Минэнерго РФ на странице во «ВКонтакте». Стороны подтвердили свои намерения в ходе встречи главы министерства Сергея Цивилева с послом Ирана в России Каземом Джалали.

Были рассмотрены конкретные шаги по реализации совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, а также поставки лекарственных препаратов, — уточнили в ведомстве.

Цивилев отметил, что готов содействовать диалогу Ирана со всеми российскими ведомствами и министерствами. Москва и Тегеран также выразили желание продолжить работу по договоренностям, достигнутым в рамках 19-го заседания российско-иранской межправкомиссии в Тегеране в феврале 2026 года.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о недопустимости разрастания конфликта вокруг Ирана на другие государства во время онлайн-встречи с коллегами из стран Персидского залива. Стороны договорились плотно работать вместе, в том числе в ООН, чтобы как можно скорее остановить боевые действия в регионе.

Россия и Иран продолжат сотрудничество в торгово-экономической сфере
