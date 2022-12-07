Российским чиновникам предложили запретить выезд за границу В Госдуме губернаторам предложили запретить чиновникам выезжать за рубеж на Новый год

Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев призвал губернаторов российских регионов запретить местным чиновникам выезд за рубеж на новогодние праздники. По мнению парламентария, следует учесть текущую обстановку в стране и мире и рекомендовать сотрудникам отдых в пределах страны. Копия обращения Хамзаева оказалась в распоряжении РИА Новости.

Призываю запретить чиновникам выезжать из страны без какой-либо на то необходимости — дел государственной важности. В иных случаях все внимание представителей власти должно быть сосредоточено на развитии регионов нашей страны, внутреннего туризма и поддержке наших бойцов, — говорится в тексте.

Хамзаев подчеркнул, что в ответственное для страны время каждый чиновник и представитель исполнительной и законодательной власти должен задуматься о том, насколько корректно в принципе отдыхать в эти дни. По мнению депутата, это вопрос не только моральной этики, но и безопасности, поскольку «никто не может гарантировать полную безопасность нашим гражданам-чиновникам, особенно в условиях развязанной во всем мире оголтелой русофобии и гибридной формы войны»

Депутат попросил губернаторов рекомендовать чиновникам отдыхать в своем регионе или другом субъекте РФ. Хамзаев считает, что такая инициатива послужит сближению власти и общества.

Годом ранее депутат уже выступал с аналогичной инициативой, но без обращения к руководству российских регионов. Тогда в качестве мотива для запрета на выезд за границу он называл развитие внутреннего туризма.

Ранее Султан Хамзаев призвал коллег отказаться от месячной зарплаты и перевести деньги на счет благотворительного фонда, который специализируется на поддержке солдат в зоне СВО, а также на оказании гуманитарной помощи жителям новых субъектов РФ. По его словам, такие фонды созданы при ЕР, в регионах и при разных гуманитарных организациях.