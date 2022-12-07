Депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев призвал губернаторов российских регионов запретить местным чиновникам выезд за рубеж на новогодние праздники. По мнению парламентария, следует учесть текущую обстановку в стране и мире и рекомендовать сотрудникам отдых в пределах страны. Копия обращения Хамзаева оказалась в распоряжении РИА Новости.
Призываю запретить чиновникам выезжать из страны без какой-либо на то необходимости — дел государственной важности. В иных случаях все внимание представителей власти должно быть сосредоточено на развитии регионов нашей страны, внутреннего туризма и поддержке наших бойцов, — говорится в тексте.
Хамзаев подчеркнул, что в ответственное для страны время каждый чиновник и представитель исполнительной и законодательной власти должен задуматься о том, насколько корректно в принципе отдыхать в эти дни. По мнению депутата, это вопрос не только моральной этики, но и безопасности, поскольку «никто не может гарантировать полную безопасность нашим гражданам-чиновникам, особенно в условиях развязанной во всем мире оголтелой русофобии и гибридной формы войны»
Депутат попросил губернаторов рекомендовать чиновникам отдыхать в своем регионе или другом субъекте РФ. Хамзаев считает, что такая инициатива послужит сближению власти и общества.
Годом ранее депутат уже выступал с аналогичной инициативой, но без обращения к руководству российских регионов. Тогда в качестве мотива для запрета на выезд за границу он называл развитие внутреннего туризма.
Ранее Султан Хамзаев призвал коллег отказаться от месячной зарплаты и перевести деньги на счет благотворительного фонда, который специализируется на поддержке солдат в зоне СВО, а также на оказании гуманитарной помощи жителям новых субъектов РФ. По его словам, такие фонды созданы при ЕР, в регионах и при разных гуманитарных организациях.