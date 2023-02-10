Российский посол поймал США на «киберпреступной» лжи Посол Антонов: США лгут, называя Россию «тихой гаванью» для киберпреступников

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал лживыми утверждения США о том, что Россия является прибежищем для киберпреступников. Он подчеркнул, что в 2022 году страна подверглась беспрецедентным внешним кибератакам, отразив около 50 тысяч нападений. Комментарий Антонова опубликован в Telegram-канале российского диппредставительства.

Утверждения же Минфина США о том, что Россия якобы является «тихой гаванью» для киберпреступников — лживы и безответственны. Все это — неотъемлемый элемент развязанной против нас гибридной войны, — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что большинство кибератак на Россию осуществлялись с территории США. Антонов также отметил, что новые санкции, которые Вашингтон обосновал «борьбой с киберпреступностью», представляют собой «очередной пример огульных обвинений». По версии дипломата, таким образом чиновники «пытаются создать видимость борьбы с киберпреступностью перед американскими налогоплательщиками».

По мнению Антонова, победить цифровой криминал страны смогут лишь сообща, однако Вашингтон профильный диалог на высоком уровне заморозил.

9 февраля США и Великобритания внесли в свои санкционные списки семерых россиян, которых подозревают в причастности к деятельности хакерской группировки Trickbot. В американском Минфине считают группировку ответственной за кибератаки против США, Британии и их союзников.

Ранее глава хакерской группировки Killnet Killmilk рассказал, что российские и белорусские хакеры взломали системы Налоговой службы США и украли находившиеся в них данные. Он добавил, что доступ к базам данных был получен через корпоративную сеть сотрудника логистических служб американского госоргана, который попался на фишинг.