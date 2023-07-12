Полянский: заявления Запада могут стать материалом расследования Полянский: заявления Запада окажутся материалом для расследования по «Северным потокам»

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Дмитрий Полянский

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что слова некоторых членов Совбеза ООН, прозвучавшие на заседании 11 июля, станут отличным материалом для расследования диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Так, зампостпреда США при ООН Джеффри Делаурентис обвинил Москву «в лицемерии» и попытках использовать Совбез в качестве площадки для дезинформации, сообщает РИА Новости.

Американский дипломат заявил, что Россия настаивает на уважении суверенитета, однако «сама вторглась на территорию соседа». При этом Делаурентис отверг любые утверждения об ответственности США за подрыв трубопроводов.

Полянский не оставил его слова без ответа. Дипломат подчеркнул, что выступление американца «позволяет четко проследить причинно-следственные связи». Ими руководствовались исполнители преступления, а также те, «кто их покрывал и покрывает», считает российский первый зампостпреда.

Полянский добавил, что только ради слов Делаурентиса стоило проводить заседание. Он выразил уверенность, что слова американского дипломата станут отличным материалом «для российского, а также будущего международного расследований».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал бездействие Запада в деле расследования диверсии на «Северных потоках» попыткой замести следы. Именно поэтому на Западе тянут время, отметил он. Небензя указал на формулировку из части, посвященной расследованию, которое провела Швеция. В ней говорится, что заподозрить виновного в подрыве трубопровода поможет «дальнейшее расследование».