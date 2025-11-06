Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 09:52

Российские танки стерли в пыль позиции ВСУ в Днепропетровской области

Российские танки Т-80БВМ поразили огневые точки ВСУ в Днепропетровской области

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российские танки Т-80БВМ группировки войск «Восток» поразили укрытия, блиндажи и огневые точки ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Удары наносились фугасными 125-миллиметровыми снарядами.

Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» уничтожили фугасными 125-мм снарядами укрытия, блиндажи и выявленные огневые точки ВСУ в Днепропетровской области, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на видео сняли массовую сдачу в плен украинских солдат под Красноармейском. Все попытки ВСУ вырваться из котла провалились. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого боец с позывным Кольт рассказал, что снайперы 25-й армии Западной группировки захватили украинского разведчика на Краснолиманском направлении. Он отметил: солдат уверял, что он «совсем недавно попал на фронт», но его слова вызывают сомнения. Кольт подчеркнул, что пленный оказался опытным бойцом. Военнослужащий добровольно сдался, подняв руки после встречи с российскими солдатами в лесу.

