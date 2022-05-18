Российские комплексы ПВО С-500 начали поступать на вооружение Вице-премьер Борисов заявил, что комплексы С-500 начали поступать на вооружение ВС РФ

Новейшая зенитная ракетная система С-500 / Фото Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 уже начинают поступать на вооружение в российские войска, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе выступления на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», его цитирует РИА Новости. С-500 является универсальным комплексом дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО.

Сегодня на вооружение уже начинают поступать комплексы, которые совмещает функции противовоздушной обороны и противоракетной обороны, это комплексы С-500, — сказал Борисов.

С-500 способен уничтожать как баллистические, так и аэродинамические цели, включая самолёты и вертолёты, а также крылатые ракеты. Радиус поражения составляет порядка 600 километров. Кроме того, система может обнаружить и одновременно сбить до десяти сверхзвуковых целей со скоростью до семи километров в секунду, в том числе боевые блоки гиперзвуковых ракет.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы РФ применили в ходе спецоперации на Украине взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Их использовали вместе с танковыми взводами.