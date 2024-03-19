Российская разведка узнала о колоссальных потерях Франции на Украине Нарышкин: Франция давно не знала таких потерь, какие понесла на Украине

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Армия Франции со времен Алжирской войны не несла таких потерь за рубежом, как за время конфликта на Украине, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. По его словам, которые приводит RT, это «неофициально признают» во французском Министерстве вооруженных сил.

Подобных потерь за рубежом страна не знала со времен войны в Алжире во второй половине XX века, — заявил Нарышкин.

Глава СВР отметил, что военное руководство Франции опасается недовольства офицеров из-за потерь военнослужащих на Украине. Он утверждает, что у Парижа уже есть проблемы с поиском «добровольцев» для замены «выбывших» французских комбатантов на украинском театре военных действий.

По словам директора СВР, Франция уже готовится отправить на Украину военный контингент, его численность на начальном этапе может составить порядка двух тысяч военнослужащих. По словам Нарышкина, в Париже опасаются, что такое значительное воинское подразделение не получится незаметно перебросить и расквартировать на украинской территории.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что войска страны могут в какой-то момент начать проведение наземных операций на Украине. Макрон допустил, что ему, возможно, придется принять такое решение для того, чтобы противостоять российским войскам. По его словам, сила Франции в том, что она «может это сделать».