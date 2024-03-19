Стало известно о подготовке Франции к отправке двух тысяч солдат на Украину Нарышкин: Франция готовит воинский контингент для отправки на Украину

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Российская сторона получила сведения, что Франция готовится к отправке на Украину воинского контингента, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, речь идет о примерно двух тысячах военнослужащих, передает ТАСС.

По поступившим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка двух тысяч человек, — заявил Нарышкин.

Как отметил директор СВР, во Франции опасаются, что у них не получится перебросить настолько большое подразделение и расквартировать его в стране незаметно. Нарышкин также отметил, что оно станет легитимной целью для Вооруженных сил России.

А значит, его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию русского мира с мечом, — добавил он.

Ранее Сергей Нарышкин прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных НАТО на Украину. Он назвал их безумными и параноидальными мечтаниями.

Также ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Франция уже втянута в конфликт на Украине. По его словам, высказывания Эммануэля Макрона указывают на то, что Париж намерен повысить свою вовлеченность в ситуацию.