«Безумные мечты»: Нарышкин ответил на слова Макрона о НАТО на Украине Нарышкин назвал безумными мечтами слова Макрона о войсках НАТО на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных НАТО на Украину являются безумными и параноидальными мечтаниями, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе круглого стола по истории иностранной военной интервенции периода Гражданской войны. Он посоветовал французским властям ознакомиться с произведениями советского писателя Константина Паустовского, передает РИА Новости.

Так, знаете и хочется посоветовать Макрону, [главе МИД Франции Стефану] Сежурне, главарям неонацистских прибалтийских режимов почитать Паустовского, — заявил Нарышкин.

Директор СВР отметил, что это чтение, возможно, поможет им «освободиться от безумных и параноидальных мечтаний». Нарышкин также процитировал высказывание Паустовского о предыдущем французском военном присутствии в Европе.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что Макрон давно отправляет кадровых военных на Украину. По его словам, готовность Парижа в случае необходимости официально разместить подразделения вооруженных сил Пятой республики на Украине вызывает только смех.

Макрон ранее заявлял, что Париж сделает все, чтобы РФ не победила в конфликте на Украине. Как отметил президент Франции, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск в зону СВО, но консенсуса по этому вопросу достичь пока не удалось. При таком развитии событий столкновение между Россией и НАТО будет неизбежным, констатировали в Кремле.