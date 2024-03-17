Макрон не исключил участие Франции в конфликте на Украине Макрон: Франция может начать проведение наземных операций на Украине

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французские войска могут в какой-то момент начать проведение наземных операций на Украине, заявил в интервью газете Le Parisien президент страны Эммануэль Макрон. Такой вариант развития событий глава республики инициировать не намерен.

Возможно, в определенный момент, а я этого не желаю и не буду это инициировать, придется провести операции на месте, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским войскам, — подчеркнул Макрон.

По его словам, сила Франции заключается в возможности при необходимости перейти к активным действиям на украинской территории. Позицию Парижа поддерживают многие европейские страны, добавил президент.

Мы обязаны готовиться к любым сценариям. Было бы ошибкой этого не делать. Я убежден, что при любом из этих сценариев каждый взял бы на себя ответственность, исходя из выбранной им модели, — констатировал Макрон.

Ранее президент в интервью телеканалу France 2 заявил о готовности Франции отреагировать на возможную эскалацию со стороны России. Французские власти при необходимости примут решение, которое не позволит Москве победить, подчеркнул он. В то же время Париж не ведет войну с РФ или народом страны, добавил Макрон.

Он также отмечал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины в течение последних месяцев прошло совсем не так, как ожидалось. По его словам, сейчас для Киева на фронте сформировалась сложная ситуация. ВС РФ имеют преимущество в том, что касается численности личного состава, добавил президент.