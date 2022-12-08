Роспотребнадзор начал проверку после жалоб на подозрительную Coca-Cola Роспотребнадзор начал проверку после жалоб на подозрительную Coca-Cola в Москве и Подмосковье

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Роспотребнадзор начал проверку после появления сообщений о продаже в магазинах Москвы и Подмосковья поддельного напитка Coca-Cola, сообщается Telegram-канале ведомства. Распространяются слухи о том, что на прилавки мог попасть контрафактный напиток.

Жалобы на продукцию неустановленного происхождения поступили в управления Роспотребнадзора по Москве и Московской области. По данному факту начата проверка, — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в московских розничных магазинах стали продавать напиток, бутылка и этикетка которого полностью совпадают с оригинальной Coca-Cola российского производства. На бутылках новой Coca-Cola указана свежая дата розлива — начало октября и ноября.

Напиток, как указано на его этикетке, был изготовлен «с разрешения The Coca-Cola Company» российским ботлером компании — ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» на производстве в Москве. Адрес производства совпадает с местом расположения завода, который теперь принадлежит Multon Partners (ранее Coca-Cola HBC), где и производились напитки Coca-Cola.

В конце октября в круглосуточных магазинах Санкт-Петербурга появились напитки Coca-Cola, Pepsi и Fanta из Ирана. Отмечается, что цена за банку такого напитка будет выше, чем за такой же напиток из супермаркета: там она стоит 70 рублей, а в круглосуточных магазинах — 90 рублей.