Рогозин привез в Донецк экипировку для солдат

Фото: Roscosmos/via Global Look Press

Дмитрий Рогозин

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в своем Telegram-канале о доставке в Донецк зимней экипировки для бойцов Народной милиции ДНР. Он уточнил, что в состав груза входят обувь, термобелье, спальные мешки и другие необходимые вещи.

Донецк. Доставил в Корпус Народной милиции Минобороны ДНР зимнее обмундирование для батальона защитников Донбасса, — написал Рогозин.

Ранее военторги сообщили об ажиотажном спросе на армейские товары. Однако исчезнувшая с полок магазинов солдатская одежда осталась невостребованной. Мобилизованные россияне возвращают ее посылками домой, так как в сборных пунктах их заставляют надевать уставную форму.

Тем временем Федеральная антимонопольная служба выясняет причину роста цен на армейскую спецодежду, обмундирование и снаряжение, а также проверяют его обоснованность. В ведомстве заявили, что при обнаружении признаков недобросовестного поведения со стороны продавцов будут незамедлительно приняты меры антимонопольного реагирования, а подобные практики будут решительно пресекаться.