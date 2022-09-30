Военторги сообщили об ажиотажном спросе на армейские товары

Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Закупленная в ходе ажиотажного спроса на армейские товары солдатская одежда исчезла с полок военторгов, но при этом остается невостребованной самими солдатами, передает Lenta.ru. При этом призванные россияне возвращают посылками домой почти всю закупленную военную одежду, так как в сборных пунктах их заставляют надевать уставную форму, заявил сотрудник ярославского магазина военной одежды и обуви.

Вообще, из того, что берут, практически все возвращают в посылках домой, так как на сборном пункте одевают во все уставное, но народ привык запасаться впрок, вот и возник ажиотаж, — заявил продавец магазина.

По словам собеседника издания, отмечаются проблемы с поставками на фоне частичной мобилизации, при этом цены поднялись в 2–3 раза. Он отметил, что товары, которых было мало до начала ажиотажного спроса, не осталось совсем.

Популярные товары сейчас — все армейские. Проблемы с поставками — нужного товара нет. А это спальники, карематы, пятиточечники, берцы, термобелье, тактические перчатки, шапки, балаклавы, тактическая медицина, индивидуальные аптечки, рейдовые рюкзаки, удобная форма, пончо и так далее. <...> Про нужные разгрузки, бронежилеты, тактические каски я молчу — их было мало, а сейчас вообще нет, — пояснил сотрудник магазина.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной антимонопольной службы выясняют причину роста цен на армейскую спецодежду, обмундирование и снаряжение, а также проверяют его обоснованность, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что под проверку попали три крупные торговые сети — «Военторг», «Спортмастер» и Hakki.