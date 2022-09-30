ФАС расследует причину повышения цен на армейскую экипировку

Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы выясняют причину роста цен на армейскую спецодежду, обмундирование и снаряжение, а также проверяют его обоснованность, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что под проверку попали три крупные торговые сети — «Военторг», «Спортмастер» и Hakki.

ФАС проверит обоснованность роста цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение. Антимонопольная служба запросила у крупнейших торговых сетей «Военторг», «Спортмастер» и «HAKKI» необходимую для этого информацию о динамике отпускных и закупочных цен на товары, — говорится в сообщении ФАС.

Представители ведомства подчеркивают, что при обнаружении признаков недобросовестного поведения со стороны продавцов будут незамедлительно приняты меры антимонопольного реагирования, а подобные практики будут решительно пресекаться.

Ранее на портале «Объясняем.рф» сообщили, что призванные в рамках частичной мобилизации обеспечиваются всей необходимой экипировкой, но военнослужащим разрешается взять свою, если они считают ее более подходящей. При этом запрещено брать с собой алкоголь и сильнодействующие вещества, а также смартфоны.

Также уточняется, что мобилизованных полностью обеспечат питанием, в которое включены мясные, овощные или рыбные блюда, и необходимыми лекарствами. Военнослужащие могут брать с собой продукты длительного хранения и нерецептурные лекарства с учетом особенностей организма и наличия хронических заболеваний.