Роскомнадзор составил протокол на «Ростелеком» за утечку данных клиентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскомнадзор составил на провайдера цифровых услуг «Ростелеком» административный протокол за утечку персональных данных клиентов. Как передают «Ведомости», основанием для этого стало опубликование в Сети таблиц с внутренними аккаунтами «Ростелекома» и с информацией пользователей сервиса «Умный дом».

Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАП, — сообщил собеседник издания.

Юристы отметили, что максимальная ответственность за однократное нарушение предусматривает штраф в размере 100 тысяч рублей, за повторное — до 300 тысяч рублей.

Последняя утечка в Ростелекоме произошла в начале июня. Отмечалось, что в открытом доступе оказались имена, адреса электронной почты, должности и мобильные номера сотрудников. Появившаяся в Сети база данных могла содержать более 109 тысяч строк с информацией. При этом представители провайдера указали, что вероятность внешнего проникновения в инфраструктуру не рассматривалась.