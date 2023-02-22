РКН и Минкульт открестились от участия в библиотечной цензуре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Министерстве культуры и Роскомнадзоре открестились от составления перечня запрещенных авторов и его передачи в библиотеки, сообщают «Известия». Ранее Telegram-каналы писали о распространившемся в Сети черном списке авторов, чьи произведения рекомендовали убрать со стендов и не выдавать читателям.

Ведомство не составляло списков запрещенных авторов и не отправляло их в библиотеки, — сообщили в Минкульте.

В Российской государственной библиотеке также отметили, что подобных документов не получали, поэтому россияне по-прежнему могут получить в читальном зале практически любую книгу, выходившую в России.

18 февраля Telegram-каналы распространили черный список авторов. Среди них были нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг и драматург Евгений Гришковец. В перечне также были и такие писатели, как Дмитрий Глуховский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Борис Акунин. Всего список содержал около 30 имен.

Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская раскритиковала продажу книг Бориса Акунина, Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Леонида Парфенова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), выступивших против спецоперации России на Украине. Непристойно «выделять целые полки» под творчество этих писателей, заявила она.