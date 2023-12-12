РФ ратифицировала соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о центрах боевой подготовки

Фото: МО РФ

Россия ратифицировала соглашение с Белоруссией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, подписанное в городе Минске 28 марта 2023 года, — говорится в документе.

Госдума приняла закон о ратификации соглашения 5 декабря, Совет Федерации одобрил его через пару дней. Документ определяет порядок взаимодействия России и Белоруссии по вопросам создания и функционирования совместных учебно-боевых центров на территории одной из сторон на базе воинской части.

В ноябре Путин подписал закон о ратификации договора с членами Союза Независимых Государств (СНГ) о противодействии легализации преступных доходов, борьбе с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Документ был заключен 15 октября 2021 года и направлен на тесное сотрудничество со странами СНГ в борьбе с организованной преступностью.