Религиозный деятель Сипко пойдет под суд из-за фейков про российскую армию СК возбудил уголовное дело против религиозного деятеля Сипко за фейки о ВС РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В отношении бывшего председателя Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрия Сипко возбуждено уголовное дело по статье о фейках про ВС РФ, сообщила в Telegram пресс-служба столичного управления СК. В ведомстве заявили, что религиозный деятель распространил в Сети два видеоролика, в которых содержится заведомо ложная информация о российской армии.

Возбуждено уголовное дело в отношении религиозного деятеля Юрия Сипко. Он подозревается в <...> публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. <...> В марте 2022 года Сипко публично разместил видеоролик в открытом доступе для неограниченного круга лиц в видеохостинге, в котором, согласно психолого-лингвистическому исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ против мирного населения Украины, — говорится в сообщении СК.

В рамках уголовного дела следователи провели обыски в доме у Сипко и его соратников в Москве и Калуге. Сейчас продолжается проведение следственных мероприятий.

Ранее Басманный суд Москвы приговорил писателя Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к восьми годам лишения свободы. Кроме того, ему запретили пользоваться интернетом на четыре года. Глуховского признали виновным в распространении «фейков об армии». Сторона обвинения запрашивала для осужденного девять лет лишения свободы и пять лет запрета пользования интернетом. По мнению стороны защиты, дело против писателя политически мотивировано.