В Москве вынесли приговор Глуховскому Глуховского приговорили к восьми годам заключения

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Дмитрий Глуховский

Басманный суд Москвы приговорил писателя Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к восьми годам лишения свободы, сообщает Telegram-канал Sota.vision (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Кроме того, ему запретили пользоваться интернетом на четыре года.

Глуховского признали виновным в распространении «фейков об армии». Сторона обвинения запрашивала для осужденного девять лет лишения свободы и пять лет запрета пользования интернетом. По мнению стороны защиты, дело против писателя политически мотивировано.

В связи с тем, что Глуховский скрылся от следствия и находится за пределами России, он был объявлен в международный розыск. В октябре 2022 года Министерство юстиции РФ включило писателя в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Ранее спектакль по роману Глуховского убрали из репертуара театра Ермоловой в Москве. 7 июня писателя заочно арестовали по делу о распространении фейков. Глуховский выступил против спецоперации на Украине наряду с Борисом Акуниным, Дмитрием Быковым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Леонидом Парфеновым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская раскритиковала продажу книг Акунина, Быкова и Парфенова, выступивших против спецоперации России на Украине. Непристойно «выделять целые полки» под творчество этих писателей, заявила она.