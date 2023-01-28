«Редкий чудак на букву "м"»: Медведев о министре обороны Италии Медведев назвал редким чудаком на букву «м» министра обороны Италии после слов о третьей мировой войне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал редким чудаком на букву «м» министра обороны Италии Гуидо Крозетто после его слов о необходимости поставки оружия Украине. Тот ранее предположил, что без отправлений боекомплектов ВСУ мир ждет третья мировая война. Медведев заявил, что эти действия «не спасут от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что», поскольку третья мировая будет не на танках и истребителях.

Несть числа дуракам во властных структурах Европы. Какой-то министр обороны какой-то Италии назвал поставку Украине бронетехники и другого оружия предотвращением третьей мировой. Редкий чудак на букву «м». <...> Во-первых, защита никому не нужной в Европе Украины не спасёт от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнётся, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно – все в труху, — написал Медведев.

Он упрекнул Крозетто в том, что тот не получил высшего образования и обрел «скудоумных соседей, которые в пандемию накачивались прямо на рабочих местах, расположенных по адресу Даунинг-стрит, 10».

Крозетто также предположил, что третья мировая война может начаться, когда российские танки подойдут к границам Европы. Он призвал не допустить появления российской бронетехники в Киеве и вблизи границ Евросоюза.