В Италии предположили, когда начнется третья мировая война Министр обороны Италии Крозетто: третья мировая начнется, когда российские танки прибудут в Киев и к границам Европы

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Министр обороны Италии Гуидо Крозетто предположил, что третья мировая война может начаться, когда российские танки подойдут к границам Европы, передает слова главы ведомства агентство ANSA. Он призвал не допустить появления российской бронетехники в Киеве и вблизи границ Евросоюза.

Третья мировая война начнется в тот момент, когда российские танки прибудут в Киев и к границам Европы. Единственный способ остановить третью мировую войну — сделать так, чтобы они не прибыли, — сказал Крозетто во время мероприятия в Риме.

Старший редактор издания The American Conservative Род Дреер предполагал, что поддержка американскими властями стремления Украины вернуть Крым может привести к ядерной войне. По его мнению, бронетехника может быть использована ВСУ для отвоевания Крыма.

Ранее политолог Александр Перенджиев пояснил, что мировая война характеризуется противостоянием блоков, в которые включены более 50% государств. По его мнению, сейчас ни одна страна не заинтересована в развитии конфликта такого масштаба, в том числе страны НАТО и США. В рамках украинского конфликта, по словам эксперта, такой тенденции не наблюдается.