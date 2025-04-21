Раскрыта истинная причина смерти Ленина Вассерман опроверг теорию о смерти Ленина от нейросифилиса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве

У вождя мирового пролетариата Владимира Ленина были проблемы с сосудами, которые он унаследовал от отца, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его мнению, именно они привели к кровоизлиянию в мозг у политика, что послужило причиной его смерти.

Отец Ленина тоже умер от кровоизлияния в мозг. Или, как в те времена говорили, от апоплексического удара. У Ленина тоже, к сожалению, была унаследованная слабость сосудов, — отметил депутат.

Вассерман также объяснил, откуда взялась версия о том, что причиной смерти вождя стал нейросифилис. По его мнению, она основана на методах лечения Ленина: согласно материалам его врачей, революционеру действительно давали лекарства от этого недуга. На тот момент, подчеркнул депутат, такие препараты обладали относительно слабыми побочными эффектами и могли использоваться для лечения прочих заболеваний.

Поскольку при многих таких расстройствах внешние симптомы схожи, лекарство от сифилиса могли давать при любых поражениях сосудов, — считает политик.

Ранее в Госдуме назвали подходящее для захоронения Ленина место. Глава думского комитета по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что тело вождя следует захоронить в Санкт-Петербурге рядом с могилой его матери.